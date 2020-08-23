Son dakika! Pendik'te Türkmenistanlı kadını baltayla öldüren şüpheli tutuklandı
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Son dakika! Pendik'te Türkmenistanlı kadını baltayla öldüren şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre PENDİK'te odun deposunda Türkmenistan uyruklu Rozgul Rejepova adlı kadını öldüren Türkmenistan uyruklu Annamuhammet Y., "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Son dakika! Pendik'te Türkmenistanlı kadını baltayla öldüren şüpheli tutuklandı
23.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:39
PENDİK'te odun deposunda Türkmenistan uyruklu Rozgul Rejepova adlı kadını öldüren Türkmenistan uyruklu Annamuhammet Y., "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. 

Şüpheli Annamuhammet Y. sorgusunda, Rozgül Rejepova ile internet üzerinden tanıştığını, cinsel ilişki için 300 liraya anlaştıklarını ancak ilişkiden sonra kendisinden 700 lira istediğini, bunun üzerine kafasına balta ile vurarak öldürdüğünü söyledi. 

Pendik'te odun deposunda Türkmenistan uyruklu Rozgul Rejepova'yı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan yine Türkmenistan vatandaşı olan Annamuhammet Y., emniyet işlemlerinin ardından, hakkında, "Kasten öldürme" suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunda yaklaşık 1 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen şüpheli Annamuhammet Y., Rozgul Rejepova ile olaydan birkaç gün önce bir arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığını söyledi. 

400 LİRA İÇİN KAFASINA BALTA İLE VURARAK ÖLDÜRMÜŞ Olay günü Rozgul Rejepova ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini, maktulenin ilişkiden sonra anlaştıkları 300 lira yerine 700 lira istediğini öne sürerek, "Ben bunu kabul etmedim. O da gitmeyeceğini olayı sabah patronuma anlatacağını söyledi. Ayrıca polise de söyleyeceğini söyledi ve bulunduğum konteynerde uyumaya başladı. Ben dışarıdaki baltayı alıp içeriye girdiğimde uyuyordu. Kafasına bir kez balta ile vurdum. Battaniyeye sararak konteynerin dışındaki deponun yanına bıraktım. Olay yerine dönerek kan izlerini ve baltayı şampuanla yıkadım. Elbiselerini de sakladım. Yazıştığımız mesajları sildim, iki telefonunu da kırdım" dedi. 

MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİŞüpheli, sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Emniyet ve savcılık sorgusunda maktule ile para karşılığı ilişkiye girdiğini söyleyen şüpheli, mahkemedeki sorgusunda maktulenin parasını aldığı halde kendisi ile ilişkiye girmediğini söyledi. 

KAMERA KAYIT YAPMASIN DİYE ELEKTRİĞİNİ KESMİŞŞüpheli Annamuhamet Y., mahkemedeki sorgusunda, "300 liraya anlaşmıştık. Paramı aldı ancak benimle ilişkiye girmedi. 700 lira istedi. Paramın olmadığını söyledim ancak ısrarla daha 700 lira istedi. Başımdan savmaya çalıştım. Israrla gitmesini istedim. O kalıp 'patronuna söyleyeceğim' dedi. Sigara içmek için dışarıya çıktım. Döndüğümde koltukta uyuduğunu gördüm. Çalıştığım yerde balta vardı. Onu aldım. Bir defa kafasına vurdum. Kafasından kanlar geliyordu. Battaniyeye sardım depoya götürdüm. Kamera kaydetmesin diye kameranın bulunduğu şalteri indirdim" dedi. Mahkeme, sorgusunun ardından Annamuhammet Y.'nin, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 

 


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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