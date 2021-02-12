Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
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Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı

12.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:57

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muharebe Komanda Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muharebe Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muharebe Komanda Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muharebe Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kahraman şehitler Yüzbaşı Burak Coşkun, Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kuvvet Komutanları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerden Yüzbaşı Burak Coşkun ile Ertuğ Güler'in naaşları Cebeci Askeri Şehitliği'ne, Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın naaşı ise Sincan Cimşit Askeri Şehitliği'ne defnedilmek üzere götürüldü. Kederli aileler evlatlarını dualar içerisinde son yolculuğuna uğurladı.

Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun'un kızı elleriyle kalp işareti yaparak şehit babasına sevgilerini gönderdi. Şehit Burak Coşkun'un babası Gülbay Coşkun, cenaze namazından önce oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak dua etti. Cenaze töreni sırasında şehit Coşkun'un eşi Müge Coşkun ve şehit Güler'in eşi Gizem Güler başlarındaki bordo bere ile eşlerine son kez veda ettiler. Şehit Turhan'ın babası Mustafa Turhan ise "Güle güle git oğlum" sözleriyle oğlunu son yolcuğuna uğurladı.

(Ali Nargüner - Cem Geçim - Ömer Faruk Karataş - Erdinç Türkcan/İHA)

Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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