Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.