Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
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Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

28.09.2020 20:39 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:11
Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Son dakika: Kuzey Irak'ta Pençe Harekatı bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanmış mühimmatın patlaması sonucu Uzman Çavuş Serdar Temelli şehit oldu.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe Harekatı kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucu Uzman Çavuş Serdar Temellişehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe Harekat alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, dileriz" ifadelerine yer verildi.

MARDİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehidin acı haberi, Mardin'in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi'nde yaşayan ailesine Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci tarafından verildi.

Bekar olan şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, babası Ahmet Temelli ve annesi Adile Temelli'yi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları eve taziyeye gelirken, anne Adule Temelli, Kürtçe ağıtlar yaktı. Şehit Serdar Temelli'nin cenazesi yarın Bozbayır Mahallesi'ne getirilerek, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
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