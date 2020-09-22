Karşılarında can veren kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ettiler
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Karşılarında can veren kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ettiler

Antalya'da bir şahıs parkta hareketsiz halde yatarken bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Parktaki diğer kişilerin olayı umursamadan yatıp uyumaya devam etmeleri ise şaşkınlık yarattı.

22.09.2020 11:42 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:32

Antalya'da sokakta yaşayan Ali Kungar (55), parkta ölü bulundu. Parktaki evsiz şahısların duruma aldırış etmeden bankta uyumaya devam etmesi ise dikkat çekti.

UYANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Büklüdere Parkı'ndan geçenler, bir kişinin çimlerin üzerinde hareketsiz yattığını görünce uyandırmaya çalıştı. Yatan kişinin tepki vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Son Dakika: Parkta ölen kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ettiler

ALDIRIŞ ETMEDEN UYUMAYA DEVAM ETTİLER

Polisin üst aramasında kimliği bulunan kişinin, parkta yaşayan Ali Kungar olduğu belirlendi. Parktaki diğer evsiz kişilerin olaya aldırış etmeden bankta uyumaya devam ettiği görüldü. Kungar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Karşılarında can veren kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

Haber Yorumları (7)
SANANE: SİZENE KİMENE
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CUMALİ ERTAŞ: SELAMÜNALEYKÜM DESTAN ŞEHRİ MALATYA DAN HERKESE SEVGİLER SAYGILAR. ÖNCELİKLE CENABI ALLAH TAN BU ABİMİZE RAHMET DİLİYORUM ALLAH TAKSİRATINI AFFETSİN. ZATEN KENDİSİNİ DÜŞÜNEN BİR AİLESİ OLSAYDI BU DURUMA DÜŞMEZDİ. ALLAH AŞKINA SOKAKTA KALAN İNSAN NE YAPABİLİRKİ AÇ MI TOK MU PARASI VAR MI YOK MU ARAYAN YOK SORAN YOK. BİRDE KALKMIŞ ONLARA KARŞI YARGISIZ İNFAZ YAPIYORUZ. HALK OLARAK NE YAZIKKİ İNSANLARI KAYBETMEYİ BENİMSİYORUZ. SOKAKTA KALAN DİN KARDEŞLERİM ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN. SELAMÜNALEYKÜM. .
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DEVLET DESTEĞİ: Devlet arkalarında dursa evsiz kalırlarmı onlarda öyle o şekilde ölecekleri günü bekliyorlar
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