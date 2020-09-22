Karşılarında can veren kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ettiler Antalya'da bir şahıs parkta hareketsiz halde yatarken bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Parktaki diğer kişilerin olayı umursamadan yatıp uyumaya devam etmeleri ise şaşkınlık yarattı.

Antalya'da sokakta yaşayan Ali Kungar (55), parkta ölü bulundu. Parktaki evsiz şahısların duruma aldırış etmeden bankta uyumaya devam etmesi ise dikkat çekti. UYANDIRMAYA ÇALIŞTILAR Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Büklüdere Parkı'ndan geçenler, bir kişinin çimlerin üzerinde hareketsiz yattığını görünce uyandırmaya çalıştı. Yatan kişinin tepki vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. ALDIRIŞ ETMEDEN UYUMAYA DEVAM ETTİLER Polisin üst aramasında kimliği bulunan kişinin, parkta yaşayan Ali Kungar olduğu belirlendi. Parktaki diğer evsiz kişilerin olaya aldırış etmeden bankta uyumaya devam ettiği görüldü. Kungar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER