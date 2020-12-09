Son dakika: Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip, çaldı
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Son dakika: Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip, çaldı

09.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:27
Son dakika: Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip, çaldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'da uzun süredir park halinde olan cipi, 'arıza yaptı' yalanıyla çekiciye yükletip Bolu'ya getiren N.G. (42) polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da uzun süredir park halinde olan cipi, 'arıza yaptı' yalanıyla çekiciye yükletip Bolu'ya getiren N.G. (42) polis tarafından yakalandı.

Bolu'da yaşayan N.G. iş için gittiği İstanbul'da park halindeki cipi gördü. Bir ay sonra yeniden İstanbul'a giden N.G., aynı yerde park halinde duran cipi, çalmaya karar verdi. N.G., cipi,  sürücüsünü "Aracım arıza yaptı çeker misiniz?" diyerek kandırdığı çekici ile Bolu'ya getirtti.

Ardından da farklı bir plaka takıp, kullanmaya başladı. N.G. bir süre sonra ise, cipi ıssız bir yere bırakıp, ortadan kayboldu.Terk edilmiş haldeki cipi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracın İstanbul'dan çalındığını tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi üzerinde yapılan araştırmada cipi Bolu'ya getiren kişinin N.G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika: Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip, çaldı
Son dakika: Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip, çaldı
Son dakika: Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip, çaldı
Son dakika: Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip, çaldı
Son dakika: Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip, çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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