Son dakika! Paris'in Notre-Dame Katedrali yangından sonra ilk defa Noel korosunu ağırladı
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Son dakika! Paris'in Notre-Dame Katedrali yangından sonra ilk defa Noel korosunu ağırladı

24.12.2020 23:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:51
Son dakika! Paris'in Notre-Dame Katedrali yangından sonra ilk defa Noel korosunu ağırladı

Son dakika habere göre Fransa'nın başkenti Paris'in en çok ziyaret edilen ünlü Notre-Dame Katedrali, büyük yangının yaşandığı 15 Nisan 2019'dan beri ilk defa Noel korosunu ağırladı.

Fransa'nın başkenti Paris'in en çok ziyaret edilen ünlü Notre-Dame Katedrali, büyük yangının yaşandığı 15 Nisan 2019'dan beri ilk defa Noel korosunu ağırladı.

Fransa'nın en ünlü yapılarından, ünlü yazarların romanlarına konu olan ve başkent Paris'in en ünlü ve eski yapılarından Notre-Dame Katedrali yangından sonra ilk defa Noel korosunu ağırladı. Ünlü katedralde 15 Nisan 2019'da çıkan büyük yangında ağır tahribat yaşanmış ve uzun yıllar sürecek restorasyon çalışmalarına başlanmıştı. Yangından sonra 2019 yılının Noel'inde kapalı kalan katedral, 2020 Noel'i için vatandaşlara kapılarını açamasa da Noel korosuna açtı. Ünlü kemancı, org ustası ve bir soprano solistin yanı sıra 20 sanatçının da bulunduğu koro, kısmen yeniden inşa edilen yapıda ilahi söyledi.

Katedralin vitray pencereleri altında sahne alan koro mensupları inşaat nedeniyle kast takmak zorunda kaldı. Sanatçılar ayrıca, maske takmamak için salgın tedbirine uyarak mesafeyi korudu. Cumartesi günü kaydedilen koro konseri bugün yayınlandı.

Konsere halkın katılmasına izin verilmezken, en az 2024 yılına kadar Notre Dame'in içine ziyaretçi kabul edilmeyeceği öğrenildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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