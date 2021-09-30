Paraguay'da hükümet karşıtı protesto: 7 polis yaralandı

Paraguay'da toprak istilasına 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasanın Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması yerli halk tarafından protesto edildi. Protestolar sırasında bazı devlet çalışanlarına ait araçlar ateşe verildi, 7 polis yaralandı.

Paraguay'da tartışmalara neden olan ve toprak istilası cezalarını 10 yıl hapis cezasına yükselten yasa dün Temsilciler Meclisinde görüşüldü. Temsilciler Meclisinde gerçekleşen oylama sonucunda yasa 49 evet, 3 hayır ve 1 çekimser oyla onaylandı. Yasanın yürürlüğe girmesi için Paraguay Devlet Başkanı tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.

Yeni yasayla atalarına ait olan topraklardan kovulacaklarını öne süren yerli halk ise kongre binası çevresinde yasayı protesto etti. Başkent Asuncion'da kongre binası çevresinde toplanan ve yaşam alanlarından kovulmak istemediğini belirten yerli halktan oluşan grup yasanın reddedilmesini talep etti. Polisin göstericilere sert müdahalesi sonucu tansiyon yükseldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, göstericilerin 4 aracı ateşe verdiği ve çıkan arbedede 7 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Kongrede tartışmaya neden olan yasa oylanmadan önce konuşan bazı milletvekilleri özel arazi işgalinin ülkede büyük bir problem olduğunu ve hırsızlıkla eşdeğer tutulması gerektiğini savundu.

Öte yandan, yasaya karşı tavır sergileyen bazı milletvekilleri ise yasanın amacının hukuki değil siyasi olduğunu belirterek oylamanın yeteri kadar tartışılmadığını ve aceleye getirildiğini ifade etti.

(Saim Sevinç-İHA)