80 yaşındaki adam Kırgızistan uyruklu karısın elinden odaya kendini kilitleyerek kurtuldu
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80 yaşındaki adam Kırgızistan uyruklu karısın elinden odaya kendini kilitleyerek kurtuldu

16.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:22

- Para vermeyince üzerin kolonya döküp öldürmekle tehdit etti 80 yaşındaki adam Kırgızistan uyruklu karısın elinden odaya kendini kilitleyerek kurtuldu Olay yerine genel polise direnen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı, güçlükle zapt edilebildi Antalya'da 80 yaşındaki adam, resmi nikahlı eşi...

Antalya'da 80 yaşındaki adam, resmi nikahlı eşi 63 yaşındaki Kırgızistan uyruklu kadının, kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Yaşlı adam, eşinin Kırgızistan'da cami yaptıracağı gerekçesiyle para istediğini, vermeyince 'seni öldüreceğim' diyerek üzerine saldırıp kolonya döktüğünü, odanın kapısını kilitleyerek canını kurtardığını söyledi. Evden polis nezaretinde çıkartılan Kırgız eş, benim suçum yok diye bağırarak polise direndi. Kırgız eş güçlükle polis aracına bindirilebildi.

Olay Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde yaşandı. 6 ay önce evlendiği 63 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Aızhan Alımbekova ile birlikte yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Bal, eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Ahmet Bal ve tehdit ettiği ileri sürülen Aızhan Alımbekova'yı emniyete götürdü.

Kırgız kadın uzun süre polise direndi
Yaşlı adam eşinin sürekli alkol aldığını, alkol almadığı zamanlar kendisine zarar vermediğini söylerken, Kırızistan uyruklu eşi kendisini götürmek isteyen polislere uzun süre direnerek zorluk çıkardı. Bağırıp çağıran ve çevredeki vatandaşları rahatsız eden Kırgız kadın, polisler tarafından güçlükle araca bindirildi.

Canımı kurtarmak için kendimi odaya kilitledim
Aızhan Alımbekova ile yaklaşık 6 ay önce tanıştığını, çocukları ve yakınları karşı çıkmasına rağmen resmi nikah kıydığını belirten Ahmet Bal "Önceleri çok iyiydi. Bana yoldaş arkadaş oluyordu. Türk kimliği alması için bazı yerlere paralar yatırdık. Bir süre sonra alkol alıp bana kötü davranmaya başladı. Memleketine cami yaptıracağını belirterek sürekli benden para istemeye başladı. 2-3 kez beni dövdü. Bu akşam da memleketine yaptıracağı cami için para istedi. Param olmadığını söyleyince benim üzerine kolonya dökerek para vermemem durumunda beni öldüreceğini söyledi ve üzerime saldırdı. Bende kendimi korumak için odaya girip odayı arkadan kilitledim. Hemen oğlumu aradım. Oğlum geldi ve polisi aradı. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben bu kadından kurtulmak istiyorum" dedi.
80 yaşındaki adam Kırgızistan uyruklu karısın elinden odaya kendini kilitleyerek kurtuldu
80 yaşındaki adam Kırgızistan uyruklu karısın elinden odaya kendini kilitleyerek kurtuldu
80 yaşındaki adam Kırgızistan uyruklu karısın elinden odaya kendini kilitleyerek kurtuldu
80 yaşındaki adam Kırgızistan uyruklu karısın elinden odaya kendini kilitleyerek kurtuldu
80 yaşındaki adam Kırgızistan uyruklu karısın elinden odaya kendini kilitleyerek kurtuldu
80 yaşındaki adam Kırgızistan uyruklu karısın elinden odaya kendini kilitleyerek kurtuldu
80 yaşındaki adam Kırgızistan uyruklu karısın elinden odaya kendini kilitleyerek kurtuldu
80 yaşındaki adam Kırgızistan uyruklu karısın elinden odaya kendini kilitleyerek kurtuldu
80 yaşındaki adam Kırgızistan uyruklu karısın elinden odaya kendini kilitleyerek kurtuldu
80 yaşındaki adam Kırgızistan uyruklu karısın elinden odaya kendini kilitleyerek kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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