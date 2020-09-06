Son Dakika | Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Son Dakika | Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Samsun'da otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son Dakika | Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
06.09.2020 10:10 | Son Güncelleme: 06.09.2020 10:14

Samsun'da otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Önder idaresindeki 55 ADV 988 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Nazlı Oda'ya (50) çarptı. Kazada ağır yaralanan Nazlı Oda, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nazlı Oda, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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