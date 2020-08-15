Son dakika... Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberi: Tokat'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
15.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:21
Tokat'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tatil için memleketine gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet B. (43) idaresindeki 16 U 9182 plakalı otomobil, Turhal kara yolu sanayi sitesi mevkisinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Süleyman Gökalp'a (54) çarptı.
Ağır yaralanan Gökalp, kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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Kaynak: AA