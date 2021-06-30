Otomobili ile manevra yaparken 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu
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Otomobili ile manevra yaparken 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu

Otomobili ile manevra yaparken 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobili ile manevra yapan baba 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobili ile manevra yapan baba 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Erdoğdu mahallesinde öğle saatlerinde Adem Y. evinin önünde otomobili ile geri manevra yaparken, 3 yaşındaki oğlu Ömer'i fark edemedi. Otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Ömer, babası tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelere rağmen minik Ömer kurtarılmadı. Adem ve Hanife Y. çiftinin 3 çocuklarından biri olan 3 yaşındaki Ömer yarın memleketi Şalpazarı ilçesinde toprağa verilecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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