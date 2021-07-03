Son dakika: Otomobil ve minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Otomobil ve minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Otomobil ve minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı Kazada minibüs içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Çorum'da bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Otomobil ve minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Kazada minibüs içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ÇORUM - Çorum'da bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özer A., yönetimindeki 19 EC 820 plakalı minibüs ile Halit Ö. yönetimindeki 06 AH 8287 plakalı otomobil Çorum-İskilip karayolu 6. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta yol kenarına savruldu. Kazayı gören yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye ekibi sevk edildi.

Minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluşurken minibüs sürücü araç içerisinde sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu minibüsten çıkarıldı. Kaza nedeniyle Çorum-İskilip karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada yaralanan sürücüler ve her iki araçta bulunan A.A., A.C.A. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika: Otomobil ve minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika: Otomobil ve minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika: Otomobil ve minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika: Otomobil ve minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika: Otomobil ve minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika: Otomobil ve minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika: Otomobil ve minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk

Son dakika haber! Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Son dakika haber! Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Hatalı sollama yapan minibüs alev topuna döndü! Genç sürücü yanarak can verdi
Hatalı sollama yapan minibüs alev topuna döndü! Genç sürücü yanarak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Erol Bulut Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Otomobil ve minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 03:16:52. #1.15#

title