Otomobil ve ambulans çarpıştı: 3 kişi yaralandı, hamile kadın ambulansta doğum yaptı
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Otomobil ve ambulans çarpıştı: 3 kişi yaralandı, hamile kadın ambulansta doğum yaptı

13.02.2021 06:16 | Son Güncelleme: 13.02.2021 07:20
Otomobil ve ambulans çarpıştı: 3 kişi yaralandı, hamile kadın ambulansta doğum yaptı

YOZGAT'ta ambulans ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

YOZGAT'ta ambulans ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen hamile kadın, kaza nedeniyle sancısının artması sonucu kazalı ambulansta doğum yaptı. Yaralı 3 kişi hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, anne ve bebeği ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Köseoğlu Mahallesi Adliye kavşağında yaşandı. Yerköy Devlet Hastanesi'nden Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilen hamile kadını taşıyan M.P. yönetimindeki 66 KP 190 plakalı ambulans F. S. yönetimindeki 66 ABE 070 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralanırken, ambulansta bulunan Suriye asıllı anne adayı Emeni Kaddur Gadir'in sancısı tuttu. Ambulanstaki ebe Leyla Hızarcı ise annenin sancısının artması üzerine, hamile kadına ambulans içinde doğum yaptırdı. Bir erkek bebek dünyaya getiren anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından başka bir ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi ise Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansta doğum yapan anne bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobil ve ambulans çarpıştı: 3 kişi yaralandı, hamile kadın ambulansta doğum yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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