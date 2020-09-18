Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı: 1 ölü 2'si ağır 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı: 1 ölü 2'si ağır 4 yaralı

Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı: 1 ölü 2'si ağır 4 yaralı Niğde'de bir otomobil yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarparak ikiye bölündü.

18.09.2020 02:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 03:09

Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı: 1 ölü 2'si ağır 4 yaralı

NİĞDE - Niğde'de bir otomobil yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza eski Fertek yolundan meydana geldi. Hastaneler bölgesine seyir halinde olan Çağrı K.yönetimindeki 51 ABD 789 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Furkan Ş.'ye çarptıktan sonra yarınlarla direğine çarparak ikiye bölündü. Olayı gören vatandaştan hemen 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiyi hurdaya dönen otomobilden çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen yaya Kemal Furkan Ş. ile otomobil içerisinde sıkışan Ahmet Ö.(25), Ramazan B.ve Batuhan Ş. isimli yaralılar hastaneye sevk edildi. Durumları ağır olan Ahmet Ö., Ramazan B., Batuhan Ş. Hastanede tedavi altına alındı. Otomobil içerisinde hayatını kaybeden Çağrı K. isimli şahsın cansız bedeni ise Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı: 1 ölü 2'si ağır 4 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Adnan Menderes Süleyman Soylu Erol Mütercimler
Magazin Hanife Erol Evgin Bülent Ersoy Tuna Kiremitçi
Spor Babel Falcao Tisserand Adem Büyük Fatih Terim
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı: 1 ölü 2'si ağır 4 yaralı - Niğde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 03:09:22. #1.15#
title