Son dakika... OTOMOBİL KULLANDIĞI SIRADA RAHATSIZLANAN YAŞLI SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde seyir halinde iken rahatsızlanan ve otomobilini park ettikten sonra fenalaşan Hakkı Bulut (78), hayatını kaybetti.

Olay, bugün 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 8 Eylül Kemal-Neşen Dömekeli İlkokulu önünde meydana geldi. Güzelyurt Mahallesi'nde doğru seyir halindeyken rahatsızlanan 78 yaşındaki Hakkı Bulut, otomobilini okulun önüne park etti. Otomobilden inerek, bir ağacın dibine çöken yaşlı adam bir anda yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar okulun hemen karşısında bulunan sağlık ocağına bilgi verdi. Yeni Mahalle 4 Nolu Sağlık Ocağı'ndaki hekimler yere yığıldığı noktada Bulut'a ilk müdahaleyi yaptı ancak tüm müdahalelere rağmen, Bulut olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği adrese sağlık ve polis ekipleri de geldi. Öte yandan olayı haber alır almaz olay yerine gelen Bulut'un oğlu Beynur Bulut ve gelini gözyaşlarını tutamadı. Savcılığın incelemesinin ardından kalp krizi şüphesiyle öldüğü belirtilen Bulut'un cenazesi morga götürüldü.

'KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ ANLADIM'

Olaya tanıklık eden vatandaşlardan Erdal izci (46), "Buradan geçerken gördüm. Araçtaydı. Rahatsızlanınca otomobili park etti. Park ettikten sonra üzerindeki eşyaları aracına bıraktı. Ağacın dibine çöktü ve kalp krizi geçirdiğini anladım. Yakınımızdaki sağlık ocağına gittim, doktorları çağırdım. Müdahale ettiler ama kurtaramadılar, şahıs hayatını kaybetti" dedi.