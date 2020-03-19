Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020'deki 9 sınavın tarihini erteledi.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre 2020 yılında yapılması planlanan 9 sınavın tarihi ertelendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında MSÜ, DİB-MBSTS, YDS/1, e-YDS/4, e-YDS/5, EKPSS, ALES/1, İSG/1 sınavları ertelendi.
ÖSYM, güncellenen sınav takvimini http://osym.gov.tr internet adresinden yayımladı.
Tarihleri değişen sınavların yeni tarihleri:
-e-YDS/4: 2 Mayıs 2020
-MSÜ: 3 Mayıs 2020
-ALES/1: 10 Mayıs 2020
-e-YDS/5: 16 Mayıs 2020
-YDS/1: 17 Mayıs 2020
-ALES/2: 16 Ağustos 2020
-İSG/1: 29 Ağustos 2020
-EKPSS: 20 Eylül 2020
-DİB-MBSTS: 3 Ekim 2020
"KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME YAPILACAKTIR"
ÖSYM "Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" açıklamasında bulundu.
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