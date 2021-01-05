Son dakika haberleri: Kavgada yaralanan 5 kişiye salgın tedbirlerini ihlalden para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri: Kavgada yaralanan 5 kişiye salgın tedbirlerini ihlalden para cezası

05.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:21

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kavga ederek yaralanan 5 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kavga ederek yaralanan 5 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Kamil Kara Bulvarı'nda karşılaşan baba S.Ç. ile oğlu D.Ç ve gelini S.Ç. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

S.Ç'nin diğer oğlu A.Ç. ve kızı F.Ç'nin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 5 kişi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Tedavisi tamamlanan 5 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Aile kavgası çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haberleri: Kavgada yaralanan 5 kişiye salgın tedbirlerini ihlalden para cezası
Son dakika haberleri: Kavgada yaralanan 5 kişiye salgın tedbirlerini ihlalden para cezası
Son dakika haberleri: Kavgada yaralanan 5 kişiye salgın tedbirlerini ihlalden para cezası
Son dakika haberleri: Kavgada yaralanan 5 kişiye salgın tedbirlerini ihlalden para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Enis Arıkan Serdar Ortaç Eser Yenenler
Spor Ryan Babel Metin Oktay Fırat Aydınus Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kavgada yaralanan 5 kişiye salgın tedbirlerini ihlalden para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 18:21:10. #1.14#
title