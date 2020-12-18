Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tanıkların ve avukatların beyanları alındı. Beyanların ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına ve Barkey hakkındaki yakalama kararının devamına karar verilmesini talep etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada, firari sanık eski CIA Danışmanı Henri Jak Barkey ile "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan sanık Osman Kavala 'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala, "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan tekrar tutuklanmıştı. Kavala ve Barkey hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlarından dava açılmıştı.

İSTENEN CEZALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede iş insanı Osman Kavala'nın ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey'in Fetullahçı Terör Örgütü'nün teşebbüs ettiği darbe girişiminde rol aldıkları anlatıldı. İddianamede sanıkların darbe girişimi öncesi, FETÖ mahrem sorumlularıyla birlikte birbirine paralel bir kısım itibarıyla darbe girişimine hazırlık hareketlerinde bulundukları ifade edildi. Sanıkların, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinin yoğun olduğu kaydedilen iddianamede, eski CIA Danışmanı Barkey'in 15 Temmuz'da Türkiye'ye geldiği ve faaliyetlerini gizlemek amacıyla bir oturup tertip ettiği vurgulandı.

İddianamede sanık Osman Kavala ve Henri Barkey'in "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrı ayrı 20'şer yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.