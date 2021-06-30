Son dakika... Ortadan ikiye bölünen araçtan cansız bedeni çıktı
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Son dakika... Ortadan ikiye bölünen araçtan cansız bedeni çıktı

Son dakika... Ortadan ikiye bölünen araçtan cansız bedeni çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun direğine çarparak ikiye bölündü.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun direğine çarparak ikiye bölündü. Meydana gelen kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Karasu ilçesi D-650 Karayolu Yuvalıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Çulhaoğlu (26) idaresindeki 54 ADM 386 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonuna ait direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölünen aracın sürücüsü Emre Çulhaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde Çulhaoğlu'nun cansız bedeni, hurdaya dönen araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çulhaoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA

Son dakika... Ortadan ikiye bölünen araçtan cansız bedeni çıktı
Son dakika... Ortadan ikiye bölünen araçtan cansız bedeni çıktı
Son dakika... Ortadan ikiye bölünen araçtan cansız bedeni çıktı
Son dakika... Ortadan ikiye bölünen araçtan cansız bedeni çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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