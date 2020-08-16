Son Dakika: Orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü
Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
16.08.2020 17:20 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:35
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 2 hava aracı, 8 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale edildi.
Çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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Kaynak: AA