Son Dakika | Ordu'daki canilerin güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Ordu'daki canilerin güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıktı

22.11.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:26

74 yaşındaki kadını domuz bağı ile bağlayıp çuval içerisinde ölüme terk eden cinayet zanlılarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ordu'nun Korgan ilçesinde el, ayak ve ağzı bağlanmış, çarşafa sarılı halde evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın cinayet zanlılarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet, başsavcılığın titiz çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı.

DAHA ÖNCE YAŞLI KADININ EVİNDE ÇALIŞMIŞLAR

14 Kasım tarihinde Sarıaliç Mahallesi'nde meydana gelen olayda Makbule Sarı, el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı kapatılarak bir çuval içerisinde çarşafa sarılı vaziyette bulunmuştu. Olayın arından Korgan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Makbule Sarı'ın evinin yakınlarında daha önceden işçi olarak çalışmış Hayrettin Görgülü ile Serkan Uluz'un olay tarihine yakın zamanlarda şüpheli hareketleri tespit edildi, soruşturmanın seyri 2 şüpheli üzerine yoğunlaştırıldı. Konuyla ilgili şahısların görüntülerinin yansıdığı farklı yerlerdeki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri temin edildi. Saatlerce süren görüntüler titizlikle incelenerek şüpheliler mercek altına alındı.

EVİNDEN ÇALDIKLARI TELEVİZYONU ÇÖPE ATMIŞLAR

Makbule Sarı'nın evinden aldıkları değerlendirilen bir çuval fındık ve televizyona ilişkin görüntü kayıtları da elde edildi. Görüntülerin detaylarında şüphelilerin olaydan önce araç kiraladıkları ve plaka tanıma sistemi geçiş görüntülerinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca fındık çuvalını taşırken, yağmaladıkları televizyonu çuval içerisinde çöp konteynerine atarken görüntülerine de ulaşıldı.

600 LİRA PARA VE BİR ÇUVAL FINDIK İÇİN CİNAYET

Toplanan deliller sonrasında 2 şüpheli geçtiğimiz günlerde yakalanarak gözaltına alındı. Makbule Sarı'nın evine beraber girdiklerini tespit edilen dayı ve yeğen olan şüpheliler işlediklerini kabul etti, emniyetteki ifadelerinde de 600 TL para, televizyon ve bir çuval fındık aldıklarını söyledi. Dün emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler 'nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma, nitelikli kişi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika | Ordu'daki canilerin güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika | Ordu'daki canilerin güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika | Ordu'daki canilerin güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika | Ordu'daki canilerin güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU

İlgili Haberler

Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlılarının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlılarının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Erzurum'da 2 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Erzurum'da 2 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Mert Fırat İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Bursa Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Ordu'daki canilerin güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 11:27:08. #1.15#
title