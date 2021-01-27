Son dakika haberi... Örtü yangını ormanlık alana sıçradı
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Son dakika haberi... Örtü yangını ormanlık alana sıçradı

27.01.2021 23:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:39

Son dakika gündem haberi... Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık arazide çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık arazide çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Nurettin Mahallesi'nde ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle Tekkiraz Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, şiddetli rüzgarın sürdüğü bölgede yangına müdahale ediyor.

Son dakika haberi... Örtü yangını ormanlık alana sıçradı
Son dakika haberi... Örtü yangını ormanlık alana sıçradı
Son dakika haberi... Örtü yangını ormanlık alana sıçradı
Son dakika haberi... Örtü yangını ormanlık alana sıçradı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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