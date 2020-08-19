Son dakika... Ordu'da orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü
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Son dakika... Ordu'da orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü

Son dakika gündem haberi... Ordu Valisi Tuncay Sonel'in başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

Son dakika... Ordu'da orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü
19.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:04

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman İşletme Müdürlüğünün bahçesinde gerçekleştirilen toplantıda, orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Sonel, tedbirler konusunda toplantıya katılan kurum yöneticilerinin görüş ve önerilerini aldı. Sonel, belirlenen mesire alanları dışında piknik yapılmasının ve havai fişek kullanımının yasaklanması yönünde İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı alınmasını istedi.

Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş ise ağustos ayında orman yangınlarının artış göstermesi üzerine İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile tüm valiliklerde bu toplantının yapılmasının talimatlandırıldığını anımsattı.

Bölgede orman yangını riskinin genellikle ekim, kasım ve aralık aylarında olduğunu ifade eden Güneş, "Özellikle tarımsal faaliyetlerin bitmesinden sonraki süreçte yaprakların dökülmesi ve bahçe temizliklerin yapılmasıyla başlayan zaman periyodunda bahçe temizliklerinde yakılan ateşlerden dolayı orman yangınları olabilmekte." dedi.

Orman İşletme Müdürü Uğur Aktaş da toplantıya katılan komisyon üyelerine orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir ile Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunda görev alan kurumların yöneticileri katıldı.

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Kaynak: AA

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