Son Dakika | Ordu'da kumar oynayan 23 kişiye 73 bin 140 lira ceza

Son dakika haberleri: Ordu'nun Fatsa ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye 73 bin 140 lira ceza uygulandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye 73 bin 140 lira ceza uygulandı.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adrese düzenledikleri operasyonda 23 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere 73 bin 140 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi