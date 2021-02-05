Son dakika: Ordu'da çatı yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika: Ordu'da çatı yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

05.02.2021 22:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:48
Son dakika: Ordu'da çatı yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Son dakika gündem haberi... Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan çatı yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan çatı yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Polis Erkan Alışır Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, itfaiye aracının merdiveni aracılığıyla binada mahsur kalanları kurtardı.

Dumandan etkilenen Meliha ve Osman Gümüşlü, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi

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