Son dakika! Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler trafik kazası geçirdi Son dakika 3. sayfa haberi: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler trafik kazası geçirdi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bir toplantıya katılmak üzere gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler trafik kazası geçirdi

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bir toplantıya katılmak üzere gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçirdi.

20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara'ya hareket eden Başkan Güler'in içinde bulunduğu makam otomobili Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Kazayı hafif sıyrıkla atlatan Başkan Güler, Kırıkkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA