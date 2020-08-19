Son dakika... Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi Son dakika 3. sayfa haberi... Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi Trafik kazası geçiren Başkan Güler'in kolu kırıldı Kırıkkale'de trafik kazasında yaralanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ambulans helikopter ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi

Trafik kazası geçiren Başkan Güler'in kolu kırıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de trafik kazasında yaralanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ambulans helikopter ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Işıklar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başkan Hilmi Güler'in de içerisinde bulunduğu Alparslan Dinç idaresindeki 34 NZ 5252 plakalı otomobil, kavşaktan karşı yola geçmek isteyen İbrahim D. idaresindeki 06 AK 8741 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile makam şoförü Alparslan Dinç ve diğer otomobildeki E.N.D. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Başkan Güler burada bir süre müşahede altında tutulduktan sonra ambulans helikopter ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Başkan Hilmi Güler'in kolunda kırığın olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Güler'in, yarın ATO Congresium'da yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi.

Başkan Güler'i hastanede ziyaret eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, genel sağlık durumun iyi olduğunu belirterek ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildiğini söyledi.

Kaynak: İHA