Evini yakan şahıs, gözaltına alınmadan önce daha güzel görünmek için üstünü değiştirmek istedi
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Evini yakan şahıs, gözaltına alınmadan önce daha güzel görünmek için üstünü değiştirmek istedi

03.01.2021 00:38 | Son Güncelleme: 03.01.2021 08:55

Aydın'da arkadaşlarıyla birlikte alkol ve uçucu madde alan şahıs, yaşadığı evi ateşe verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınmak istenen şahsın 'daha güzel görünmek için kıyafetini değiştirmek istemesi' herkesi şoke etti. Bina sakinleri bu durumun sürekli tekrarlandığını söyleyerek şahıstan şikayetçi oldu.

İlginç olay Merkez Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1645 sokak üzerindeki bir apartmanda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile apartmanı olan binanın bodrum katında oturan T.B. isimli şahıs, iddiaya göre arkadaşları ile ikametinde toplanıp alkol ve uçucu madde almaya başladı.

Önce evini yaktı, daha sonra güzel görünmek için polise dil döktü

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bu sırada T.B. henüz bilinmeyen bir nedenle evi ateşe verdi. Kısa sürede binanın bodrum katı alevlere teslim olurken mahalle de duman altında kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede yangın yerine gelip alevleri üst kata sıçramadan söndürürken yangının kasten çıkarılması nedeniyle bina sakinleri B.T.'den şikayetçi oldu.

Önce evini yaktı, ardından daha güzel görünmek için üstünü değiştirmek istedi

DAHA GÜZEL GİYİNMEK İSTEDİ

Ev sahibi B.T., polis ekipleri tarafından kasten yangın çıkarmak suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürülmek istendi. Bu sırada B.T.'nin polis ekiplerinden talebi ise herkesi şaşırttı. Kendisini ekip otosuna bindirmek isteyen polislerden, üzerindekileri değiştirerek daha güzel kıyafet giyip gelme talebinde bulundu. Şüpheli şahsın talebi ekipler tarafından makul bulunmadı ve gözaltına alınarak ekip otosuna bindirildi.

"NE YAPTIYSAK USLANMADI"

Aynı zamanda akrabaları olan T.B.'nin daha önce de apartmanı ateşe verdiğini belirten bina sakinleri, "Sürekli evde alkol ve uçucu madde alıp çevreyi rahatsız edip zarar veriyor. Bundan şikayetçiyiz. Ne yaptıysak bir türlü uslanmadı" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdiler.

Yangın soncu apartman zarar görürken, ateşe verilen daire de kullanılamaz hale geldi.

Önce evini yaktı, ardından daha güzel görünmek için üstünü değiştirmek istedi
Evini yakan şahıs, gözaltına alınmadan önce daha güzel görünmek için üstünü değiştirmek istedi
Evini yakan şahıs, gözaltına alınmadan önce daha güzel görünmek için üstünü değiştirmek istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KILINÇ

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