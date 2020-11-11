Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ümit Özdağ'ın "AK Parti ile İYİ Parti arasında gizli görüşme yapılıyor" iddiasını yalanlayarak "Tamamen uydurma. Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. İddiayı kesin bir dille yalanlayan ve Ümit Özdağ'a yönelik ağır eleştiriler yönelten Çelik, "Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak Ak Parti ile İyi Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır. Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız" dedi.

"GİZLİ AJANDA İLE OPERASYON SİYASETİ YAPMAK ANCAK BU TİPLERE YAKIŞIR"

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Çelik, şöyle devam etti: "Ümit Özdağ'ın bu iftirası en hafif tabirle utanmazlıktır. Yalan yanlış sözlerle şahsımı hedef alması siyaset değil, ahlaksızlıktır. Siyasetin bu kadar çirkin ve kirli bir şekilde yapılması kimseye yakışmaz ama açıkça yalan söyleyen Ümit Özdağ'a yakışmıştır. Ajandası yalan, iftira ve güdümlü operasyon olanın kimliği siyasetçi olamaz. Biz, her çalışmamızı milletimizin gözü önünde, milletimizle paylaşarak yaparız. Kapalı kapılar ardında gizli ajanda ile operasyon siyaseti yapmak ancak bu tiplere yakışır."

ÜMİT ÖZDAĞ'IN İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Ömer Çelik'in de adını geçirerek şu açıklamayı yaptı: "Buğra Kavuncu'nun temsil ettiği projeyi kamuoyu ile paylaşınca kamuoyunun bir kısmından bana yönelik olarak "Neden bu açıklamayı yaptın. Bu AKP'nin işine yarayacak" şeklinde bir tepki geldi. Bu tepkiyi gösteren ve göstermeyen kamuoyunun bilmesi gereken husus, İYİ Parti'den bazı yetkililerin şimdi de yine İYİ Parti yetkili kurullarının bilgisi dışında AKP ile yeni bir anayasa üzerinde çalıştığıdır. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ankara'da katıldığı değişik toplantılarda '6 aydan bu yana AKP Genel Başkan yardımcısı Ömer Çelik'in başkanlığında yeni bir anayasa komisyonu çalışmalara katıldığını' ifade etmektedir."