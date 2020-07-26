Son Dakika | Öldürülen taksicinin cesedi 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı
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Son Dakika | Öldürülen taksicinin cesedi 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da müşteri almaya giden taksicinin cesedi bir evin bahçesindeki odunlukta bulundu.

Son Dakika | Öldürülen taksicinin cesedi 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı
26.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:09

Şanlıurfa'da müşteri almaya giden taksicinin cesedi bir evin bahçesindeki odunlukta bulundu. Evin içinde öldürülen taksicinin cesedinin yaklaşık 20 metre yerde sürüklendikten sonra odunlukta saklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi2nde yaşandı. İlçede taksicilik yapan Hasan Öden (40), dün gece saatlerinde kendisini arayan müşterisini almaya gitti. Taksicinin sabaha kadar eve dönmemesi üzerine şüphelenen oğlu, babasının evden ayrılmadan verdiği adrese gitti. Sokakta babasının 06 AB 478 plakalı aracını gören Orhan Öden polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, aracın önünde park edildiği eve girdi. Kimsenin olmadığı eve giren polisler, odadan bahçedeki odunluğa giden kan izleri tespit etti. Odunluğun kapısını kıran polisler, taksicinin kanlar içerisindeki cansız bedenini buldu. Evde inceleme yapan polis, taksicinin içeride öldürüldükten sonra yaklaşık 20 metre odunluğa kadar sürüklendiğini belirledi. Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri evde tek başına yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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