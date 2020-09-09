Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi
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Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi

Son dakika: MİT şehidinin görüntülerinin ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç tahliye edildi. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun ise tüm suçlardan beraatine karar verildi.

09.09.2020 19:09 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:34

MİT şehidinin görüntülerini ifşa ettikleri gerekçesiyle gazetecilerin yargılandığı davada karar çıktı. MİT kanununa muhalefet suçundan Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç 3 yıl 9 ay, Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Ferhat Çelik ve Aydın Keser ile Yeniçağ yazarı Murat Ağırel'e ise aynı suçtan 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

3 GAZETECİNİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Barış Terkoğlu ise beraat etti. Mahkeme, tutuklu sanıklar Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in tahliyesine karar verdi.

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Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi
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