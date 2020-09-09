Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi Son dakika: MİT şehidinin görüntülerinin ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç tahliye edildi. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun ise tüm suçlardan beraatine karar verildi.

MİT şehidinin görüntülerini ifşa ettikleri gerekçesiyle gazetecilerin yargılandığı davada karar çıktı. MİT kanununa muhalefet suçundan Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç 3 yıl 9 ay, Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Ferhat Çelik ve Aydın Keser ile Yeniçağ yazarı Murat Ağırel'e ise aynı suçtan 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 3 GAZETECİNİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ Barış Terkoğlu ise beraat etti. Mahkeme, tutuklu sanıklar Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in tahliyesine karar verdi.