Nijerya'da silahlı kişilerin okula düzenlediği saldırıda yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı

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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda 300 kız öğrenci kaçırıldı. Ülkede geçen hafta yaşanan benzer bir saldırıda 42 öğrenci rehin alınmıştı.

Nijerya'da geçtiğimiz hafta yatılı bir okula düzenlenen baskında kaçırılan öğrenciler ve personeller henüz kurtarılamazken, yeni bir baskın daha yaşandı.

TAM SAYI VERİLMEDİ

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Zamfara eyaletinde sabah saatlerinde bir okula baskın gerçekleştirildiği bildirildi. Eyalet valisinin sözcüsü yaptığı açıklamada çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını duyururken, öğrencilerin durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Bir okul personelinin aktardığına göre saldırganlar, Cuma günü saat 01.00 sıralarında Hilux araçları ve motosikletleriyle okula gelip öğrencileri zorla tahliye etti. Bazı teröristlerin üniformalı olduğu ve güvenlik görevlisi gibi davrandığını aktaran görgü tanığı, benzer olayların ülkede sık sık yaşandığını söyledi.

GEÇEN HAFTA DA 42 KİŞİ KAÇIRILMIŞTI

Öte yandan, 17 Şubat'ta ülkenin batısındaki Niger eyaletinde bulunan Kagara kasabasındaki bir okulun yurduna gece saatlerinde askeri üniformalı silahlı kişiler tarafından baskın düzenlenmiş, 27 öğrenci dahil olmak üzere 42 kişi kaçırılmıştı. Baskında 1 öğrenci hayatını kaybederken, rehineler henüz serbest bırakılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu