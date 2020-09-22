Son dakika! Niğde'de mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşulları iyileştiriliyor Son dakika haberine göre Niğde'de mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmalarını ve eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla hazırlanan proje hayata geçirildi.

Niğde'de mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmalarını ve eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla hazırlanan proje hayata geçirildi.

Niğde Valiliği öncülüğünde Ahiler Kalkınma Ajansı, Bor Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğünce ortaklaşa hazırlanan "Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Hayata Entegrasyonu Projesi", Bor ilçesi Kızılca köyünde uygulanmaya başlandı.

Yaklaşık 900 bin liralık proje kapsamında, tarım işçilerinin çocuklarının uzaktan eğitime katılabilmeleri için tam donanımlı 3 eğitim konteyneri, temiz içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için 3 su tankeri ile hijyen ve dezenfeksiyon malzemeleri alındı.

Kızılca köyünde proje uygulamalarını inceleyen Vali Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada, amaçlarının mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu söyledi.

Şimşek, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Birincisi, tarım işçilerinin çocuklarına eğitim imkanı sunuluyor, çocuklar konteynerlerde eğim alıyor. İkincisi, İŞKUR Müdürlüğünün hazırladığı yazılım ile Niğde'ye giren her tarım işçisi kayıt altına alınıyor ve herhangi bir salgına maruz kalıp kalmadığı takip ediliyor. Ona göre ilde kalıp kalmayacağına karar veriliyor. Üçüncü olarak da burada yaşayan çocuklara kitap okuma, drama, çevre bilinci gibi eğitimler veriliyor."

Niğde Ticaret ve Sanayi Odasınca temin edilen kitaplar da çocuklara dağıtıldı.

Programa, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav