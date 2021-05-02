Devrilen limon yüklü tırın sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devrilen limon yüklü tırın sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde'de limon yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Niğde'de limon yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Ersin Ateş yönetimindeki 73 SK 415 plakalı limon yüklü tır, Adana-Aksaray kara yolu Beştepeler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, tırın içinde sıkışan sürücü Ateş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Ateş'in cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devrilen limon yüklü tırın sürücüsü öldü
Devrilen limon yüklü tırın sürücüsü öldü
Devrilen limon yüklü tırın sürücüsü öldü
Devrilen limon yüklü tırın sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Ata büyük eziyet! Kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Ata büyük eziyet! Kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Nesrin Cavadzade Serenay Sarıkaya
Spor Diego Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hatay Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Devrilen limon yüklü tırın sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 14:36:26. #1.15#

title