Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20.09.2020 22:15 | Son Güncelleme: 20.09.2020 22:25

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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