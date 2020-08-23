Son dakika... NİĞDE 70 yıllık fırıncı, günde 2 bin tane 'Fertek Halkası' satıyor
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Son dakika... NİĞDE 70 yıllık fırıncı, günde 2 bin tane 'Fertek Halkası' satıyor

Gelen son dakika haberlerine göre 70 yıllık fırıncı, günde 2 bin tane 'Fertek Halkası' satıyorNİĞDE'de, 6 yaşından bu yana fırıncılık yapan 76 yaşındaki Cengiz Atalay'ın yaptığı yöresel çörek çeşidi Fertek Halkası'nın lezzeti Niğde'yi aştı.

23.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:58

70 yıllık fırıncı, günde 2 bin tane 'Fertek Halkası' satıyor

NİĞDE'de, 6 yaşından bu yana fırıncılık yapan 76 yaşındaki Cengiz Atalay'ın yaptığı yöresel çörek çeşidi Fertek Halkası'nın lezzeti Niğde'yi aştı. Günde ortalama 2 bine yakın Fertek Halkası üretip satan Atalay, Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor.

Merkez Fertek Mahallesi'nde 30 yıl önce kendi yaptığı fırında ekmek ve Fertek Halkası yapan Atalay, 70 yıldır fırıncılık yapıyor. Günde yaklaşık 2 bine yakın Fertek Halkasının satıldığı fırının Niğde'nin çeşitli bölgesinden gelen müşterilerinin yanı sıra il dışından da birçok müşterisi bulunuyor. Atalay, kentteki müşterilerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına da kargoyla ürün gönderdiğini söyledi.

Fertek Halkasını mahalledeki çocuklara ücretsiz verdiğini dile getiren Atalay, okula gitmediği için 6-7 yaşında simit satmaya başlayarak sektörle tanıştığını kaydetti. Ürünlerini doğal malzemelerle ürettiğini aktaran Atalay, "Eskiden tahin yağıyla yaptığımız bu ürünü şimdilerde ayçiçek yağından yapıyoruz. Ürünlerim çok beğeniliyor. Buradan alıp başka kentlere götürenler olduğu gibi ben de başka şehirlerden arayıp isteyenlere koliyle gönderiyorum. İçeriğinde tahin, yağ, süt ve su bulunan bu ürün çok lezzetli" dedi.

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Son dakika... NİĞDE 70 yıllık fırıncı, günde 2 bin tane 'Fertek Halkası' satıyor

Kaynak: DHA

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