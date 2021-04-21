Son dakika! Nevşehir'de yolun karşısına geçerken peş peşe 3 aracın çarptığı kadın öldü
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Son dakika! Nevşehir'de yolun karşısına geçerken peş peşe 3 aracın çarptığı kadın öldü

Son dakika! Nevşehir'de yolun karşısına geçerken peş peşe 3 aracın çarptığı kadın öldü
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Nevşehir'de yolun karşısına geçerken peş peşe 3 aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Nevşehir'de yolun karşısına geçerken peş peşe 3 aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Kürşat Tekgül yönetimindeki 34 BYR 360 plakalı otomobil, 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Ergüven'e (40) çarptı.

Yola savrulan kadına, Uğur Tatlı idaresindeki 50 AAZ 946 ve Ali Yaprakçı'nın kullandığı 50 SB 969 plakalı otomobiller de çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ergüven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücüler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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