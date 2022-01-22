Son dakika nerede deprem oldu? 22 Ocak Cumartesi 2022 İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem merkez üssü neresi? Hangi bölgede oldu?

Son dakika gelen haberlere göre, Balıkesir'in Ayvacık ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun ardından vatandaşlar, Son dakika nerede deprem oldu? 22 Ocak Cumartesi 2022 İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem merkez üssü neresi? Hangi bölgede oldu? merak etti. Peki, İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu? Depremin merkez üssü neresidir? Depremin merkezi haritadaki yeri neresi? İşte bilgiler...