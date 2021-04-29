Son dakika... Nehre düşen ineği itfaiye kurtardı
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Son dakika... Nehre düşen ineği itfaiye kurtardı

Son dakika... Nehre düşen ineği itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes nehrine düşen inek itfaiye ekipleri, tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes nehrine düşen inek itfaiye ekipleri, tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Serçin Mahallesi'nde Büyük Menderes nehrine bir ineğin düştüğü ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Sahibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılamayan inek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye Amirliği ekipleri tarafından, düştüğü yerden halat yardımı ile kurtarıldı. İneğin sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika... Nehre düşen ineği itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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