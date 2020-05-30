Son dakika! NATO uçağına yakıt ikmali
Son dakika güncel haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Türk tanker uçağının, Romanya üzerinde NATO'ya ait bir uçağa yakıt ikmali yaptığı açıklandı.
30.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:48
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Türk tanker uçağının, Romanya üzerinde NATO'ya ait bir uçağa yakıt ikmali yaptığı açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müttefikler arasındaki dayanışma kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" ifadesine yer verildi.
Kaynak: DHA