Son Dakika! Sınırı hattında gerilim tırmanırken NATO'dan uyarı geldi: Rusya, Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
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Son Dakika! Sınırı hattında gerilim tırmanırken NATO'dan uyarı geldi: Rusya, Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son Dakika! Ukrayna ve Rusya arasında yaşananlarla ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Sınırdaki gelişmelerden çok endişeliyiz. Rusya Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli" ifadelerinde bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de NATO karargahını ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırına son günlerde binlerce muharebeye hazır askerini gönderdiğini, durumu endişeyle takip ettiğini bildirdi.

EN BÜYÜK ASKERİ YIĞINAK

Stoltenberg, bunun Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhakından bu yana en büyük askeri yığınak olduğunu belirterek, son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda birçok Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini vurguladı. Stoltenberg, "Rusya'nın askeri yığınağı gayrimeşru, açıklanamaz ve derin endişe vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevresindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, provokasyonları bitirmeli ve gerginliği düşürmelidir" dedi.

"ULUSLARARASI SORUMLULUKLARA UYUN"

Rusya'yı uluslararası sorumluluklarına uymaya çağıran Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği sarsılmazdır. Rusya'nın Kırım'ı gayrimeşru ve yasa dışı ilhakını kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"NATO UKRAYNA'NIN YANIDNA DURUYOR"

Stoltenberg, Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı güçlere destek vermemesini ve Rusya topraklarından güçlerini çekmesini isteyerek, "NATO Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmektedir" diye konuştu.

ATEŞKES KARARI ALINMIŞTI

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

TELEFONLARINA YANIT ALAMAMIŞLARDI

Rusya'nın, askerlerini Ukrayna sınırına sevk etmesiyle başlayan gerginlik sürerken, Kiev'den açıklama gelmişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Putin'in Zelenskiy'nin telefonlarına yanıt vermediği duyurmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın diyalog çağrılarına olumsuz yanıt verdiğini söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Sözcüsü ise Putin'den konu ile ilgili görüşme talebinde bulunulduğu, ancak bu teklif için hala bir geri dönüş alamadıklarını açıklamıştı.


Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı
Son Dakika! Sınırı hattında gerilim tırmanırken NATO'dan uyarı geldi: Rusya, Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
RAŞİT YANMAZ: biz niye karışıyoruz bulaşmayın bu sene bari turizmden kazanalım bizene ukraynadan acilen bizim geri çekilmemiz bu olaya karışmamız gerekir
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