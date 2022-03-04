Son Dakika! NATO'dan Rusya lideri Putin'e gözdağı: Bunun bedelini ödeteceğiz

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta nasıl bir tavır ortaya koyacağı merak edilen NATO'nun genel sekreteri Jens Stoltenberg, savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİZ BUNUN BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ"

Rusya'nın ağır bedeller ödeyeceğini belirten Stoltenberg, "Biz aylarca bunun uyarısını yaptık. Başka Putin'in Ukrayna'yı işgal etmek için hareket ettiğini söyledik. Aynı şekilde Rusya'nın çok ağır bedel ödeyecek dedik. Biz bunun bedelini ödeteceğiz. Rusya bu bedeli ödemeye başladı. Bu Başkan Putin'in savaşıdır. Kendi planladı" ifadelerini kullandı.

"NATO BİR SAVUNMA İTTİFAKIDIR"

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: Başkan Putin'e derhal durması için çağrı yapıyoruz. İyi niyetli diplomasiye derhal başlayın. Karada, denizde ve havada tüm güçlerimizi kuvvetlendiriyoruz. 130'dan fazla jet yüksek hazırlıkta tutuluyor. 200 gemi Akdeniz ve Karadeniz'de devriye geziyor. NATO bir savunma ittifakıdır. Temel amacımız 30 ulusu güvende tutmaktır. Biz bu savaşta bir taraf değiliz. Ama bir sorumluluğumuz var. NATO, Rusya ile bir savaş aramıyor. Kremlin'in amacı yeniden bir nüfus alanı oluşturmak. Bu yüzden, Dışişleri Bakanlığı ortaklarımızı nasıl destekleriz diye konuştuk.

"DİPLOMASİ KAPISINI AÇIK TUTUYORUZ"

Dışişleri Bakanları, NATO'nun Rusya ile ilişkilerinin zamanla nasıl değiştiği konusunda görüş birliği içinde. Diplomasi kapısını açık tutuyoruz.

"NATO ÇOK GÜÇLÜ, PUTİN BİZİ BÖLEMEDİ"

Bu tehlikeli anda hiçbir ülke ve hiçbir kıta tek başına hareket etmemelidir. Putin bizi bölemedi. NATO çok güçlü ve birlik içinde. AB, Finlandiya ve İsveç de bizim toplantımıza katıldı. İki ülke de danışma toplantılarına dahil oldu."