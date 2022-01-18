Son dakika... Nallıhan'da ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Son dakika... Nallıhan'da ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Son dakika... Nallıhan'da ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
AA / Taner Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Akdere Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Can kaybının olmadığı yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri

Nallıhan, Yangın, Ankara, Güncel, Haber

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