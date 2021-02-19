Son Dakika: Mutasyonlu koronavirüse yakalanan oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti

Son dakika: Dizi çekimleri için gittiği Malatya'da mutasyonlu koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaştığı için entübe edilen usta oyuncu Toygun Ateş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rol alacağı Gizemli Köy filminin çekimi için Malatya'ya gelen ve bir süre önce mutasyonlu koronavirüse yakalanan usta oyuncu Toygun Ateş, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Durumu ağırlaşan usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, durumu kötüleşen ve çoklu organ yetmezliği yaşayan oyuncu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA: 9 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı entübe olarak hastanemizde tedavi görmekte olan tiyatro sanatçısı Toygun Ateş vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Toygun Ateş 9 gündür hastanemizde tedavi görmekteydi" denildi.

MUTASYONLU KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Oyuncunun eşi Victoria Kırgız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Mutasyonlu koronavirüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş. Hem solunum hem de diyalize bağlamışlar. Hastaneyi aradım, doktoru bilgi vermedi 'Gelirseniz yüz yüze görüşürüz' dedi. Bu hava koşullarında nasıl gideceğim? İki çocuğum var yanımda, ne yapacağımı bilmiyorum" demişti.

Toygun Ateş'in setteki son hali...

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer aldı. Ateş, Perihan Abla, Şeref Meselesi, Sevda Kuşun Kanadında, İçerde ve Ver Elini Aşk gibi birçok projede bulundu.