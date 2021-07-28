Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika! Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı. Özcan, geçtiğimiz günlerde "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" demişti.

Belediye binasındaki basın toplantısında yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan ayrılmadıklarını belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı uyrukluların su faturalarına ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklamıştı.

Bu açıklama beraberinde büyük bir tartışmayı da getirdi. Başta Özcan'ın partisi CHP başta olmak üzere birçok kurum ve siyasi, bu değerlendirmeye katılmadığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu gelişmelerin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı. Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu. Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

İMAMOĞLU DA YALNIZ BIRAKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün, göçmenlerin su faturalarına ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a katılmadığını söyledi. "O tür söylemleri kabul etmiyorum" diyen İmamoğlu, "5-6 milyon rakamlarına doğru gittiği tahmin edilen bir süreç var. Bu artık demografinin tümden değişimine giden bir altlık oluşturuyor. Bütün bunların temelden ele alınacağı bir dönemi oturup konuşmak zorundayız" ifadelerini kullandı.