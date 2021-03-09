Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
09.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:08
Son dakika: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Kaş-Fethiye sahil yolunun Eşen Mahallesi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı.
5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ARAÇTAN ÇIKARILDI
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin cansız bedenleri itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Jandarma ve polis trafik ekipleri kaza yerinde incelemelerini sürdürüyor.
İşte kaza anından ilk fotoğraflar;
Kaynak: Anadolu Ajansı