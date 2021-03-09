Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

09.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:08

Son dakika: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Kaş-Fethiye sahil yolunun Eşen Mahallesi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı.

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin cansız bedenleri itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Jandarma ve polis trafik ekipleri kaza yerinde incelemelerini sürdürüyor.

İşte kaza anından ilk fotoğraflar;

Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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