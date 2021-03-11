Son dakika: Muğla'da jandarmadan 'Huzurlu Sokaklar' denetimi
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Son dakika: Muğla'da jandarmadan 'Huzurlu Sokaklar' denetimi

11.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:50
Son dakika: Muğla'da jandarmadan 'Huzurlu Sokaklar' denetimi

Edinilen son dakika haberine göre MUĞLA ve ilçelerinde 592 jandarma personeli ve özel eğitimli 7 köpeğin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar' denetimi gerçekleştirildi.

MUĞLA ve ilçelerinde 592 jandarma personeli ve özel eğitimli 7 köpeğin katılımıyla  'Huzurlu Sokaklar' denetimi gerçekleştirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 52 kişinin gözaltına alındığı denetimde, trafik kurallarını ihlal eden 59 sürücüye toplam 47 bin TL cezası kesildi, 27 araç trafikten menedildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ile 13 ilçede 'Huzurlu Sokaklar' adı verilen denetim yapıldı. Jandarmanın asayiş, kaçakçılık, narkotik, trafik, terör ile istihbarat birimlerinden toplam 592 personelin katıldığı denetimde, özel eğitimli 7 köpek de kullanıldı. Ekipler, 210 metruk bina, 101 park, 433 sokak ve 179 iş yerini denetledi. 6 bin 400 kişinin adli sicil kontrolünü yaparak, 1700 aracı aradı. 12 saat süren denetimde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 39 kişi ile üzerlerinde uyuşturucu bulunan 13 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda da 77 gram esrar, 18 gram kenevir tohumu ve 2 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.  


Son dakika: Muğla'da jandarmadan 'Huzurlu Sokaklar' denetimi
Son dakika: Muğla'da jandarmadan 'Huzurlu Sokaklar' denetimi
Son dakika: Muğla'da jandarmadan 'Huzurlu Sokaklar' denetimi
Son dakika: Muğla'da jandarmadan 'Huzurlu Sokaklar' denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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