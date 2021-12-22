Fethiye'de eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan Derya Gül (36) ile arkadaşı Sahabe Semi Sayın (40) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evin önünde tabancayla Gül'ü vuran Sayın, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 500 metre sonra aracında intihar girişiminde bulunan Sayın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 çocuk annesi Gül'ün cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.