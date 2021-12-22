Fethiye'de eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye'de eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan Derya Gül (36) ile arkadaşı Sahabe Semi Sayın (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evin önünde tabancayla Gül'ü vuran Sayın, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 500 metre sonra aracında intihar girişiminde bulunan Sayın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 çocuk annesi Gül'ün cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Fethiye'de eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Fethiye'de eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Fethiye'de eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Fethiye'de eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Fethiye'de eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Fethiye'de eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Fethiye'de eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title