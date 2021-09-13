Son dakika... Mudanya'da kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
AA / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Bursa'nın Mudanya ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı.
Bademli Mahallesi'nde boş durumdaki kuyudan köpek sesi gelmesi üzerine durum itfaiye bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Mudanya Grup Amirliği ekipleri, etrafı otlarla kaplı kuyudaki köpeği yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkardı.
Su verilen köpek, doğal ortamına bırakıldı.
AA / Yavuz Gerçekçi - Son Dakika Haberleri